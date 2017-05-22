Гідна пенсія: Уряд закликають провести якісну пенсійну реформу

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Пенсійну реформу обіцяють українцям з 2001 року, але досі не провели комплексних змін. Парламентарі закликають Уряд провести якісну пенсійну реформу.
Пенсія судді майже 3 мільйони гривень на рік. Саме стільки пропонували платити суддям конституційного суду. Тобто 230 тисяч гривень на місяць. Така сума розділяється на 175 пересічних пенсіонерів. Парламент не затвердив ці надвисокі виплати.
Життя більшості українських пенсіонерів кардинально інше. Вони працювали все життя і тепер змушені виживати. Літні люди віддають сотні гривень за комунальні послуги, а на решту грошей вибирають, що купити: їжу чи ліки.
Об’єднання "Самопоміч" пропонує:
- усунути дефіцит бюджету пенсійного фонду і провести аудит;
- створити єдиний реєстр громадян, які отримують пенсії;
- передати соціальні виплати, які не є пенсіями до Міністерства соціальної політики;
- спрямувати до бюджету пенсійного фонду частину податків на доходи фізичних осіб;
- зменшити адміністративні витрати пенсійного фонду;
- гармонізувати спеціальні пенсії із звичайними;
- заборонити оподаткування зарплат працюючих пенсіонерів;
- забезпечити детінізацію зарплат, збільшити кількість робочих місць.
Як стверджують парламентарі, реалізація цього плану допоможе підвищити пенсії.
Читайте також: Монополія на небо: чому авіаквитки в Україні коштують дорожче, ніж в Європі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter