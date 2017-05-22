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Гідна пенсія: Уряд закликають провести якісну пенсійну реформу

Крупним планом 18:48, сьогодні 438 Читать новость на русском

Пенсійну реформу обіцяють українцям з 2001 року, але досі не провели комплексних змін. Парламентарі закликають Уряд провести якісну пенсійну реформу.

Пенсія судді майже 3 мільйони гривень на рік. Саме стільки пропонували платити суддям конституційного суду. Тобто 230 тисяч гривень на місяць. Така сума розділяється на 175 пересічних пенсіонерів. Парламент не затвердив ці надвисокі виплати.

Життя більшості українських пенсіонерів кардинально інше. Вони працювали все життя і тепер змушені виживати. Літні люди віддають сотні гривень за комунальні послуги, а на решту грошей вибирають, що купити: їжу чи ліки.

Об’єднання "Самопоміч" пропонує:

- усунути дефіцит бюджету пенсійного фонду і провести аудит;
- створити єдиний реєстр громадян, які отримують пенсії;
- передати соціальні виплати, які не є пенсіями до Міністерства соціальної політики;
- спрямувати до бюджету пенсійного фонду частину податків на доходи фізичних осіб;
- зменшити адміністративні витрати пенсійного фонду;
- гармонізувати спеціальні пенсії із звичайними;
- заборонити оподаткування зарплат працюючих пенсіонерів;
- забезпечити детінізацію зарплат, збільшити кількість робочих місць.

Як стверджують парламентарі, реалізація цього плану допоможе підвищити пенсії.

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Теги: Самопоміч Пенсіонери Пенсійний фонд України Пенсійна реформа
Джерело: 24 Канал
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