Гігантський алігатор шокував користувачів соцмереж

Гігантський алігатор влаштував переполох у Флориді. Тварину із заповідника зняли на відео туристи, яким рептилія фактично перейшла дорогу.

Ролик викликав шквал емоцій у соцмережах і збільшив наплив туристів до заповідника. І це не дивно, адже алігатор справді вражає. Його довжина майже чотири з половиною метри, а вага – більше 300 кілограмів.

Зазначимо, що більшість алігаторів такого виду виростають завдовжки не більше трьох метрів.

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