Гірше, ніж Янукович: поліція намагалась ставити нас на коліна – Семенченко про події під АП

Нещодавно в Києві вщухли сутички між учасниками акції і поліцією.

Про це розповів нардеп Семен Семенченко, повідомив кореспондент 24 Каналу.

Тут зібрались громадяни України, які не виходили на Майдан. Все відбулось стихійно, ніхто нічого не планував. Сьогодні о 14:00 пройшло Віче, далі ми піднялись до АП і хотіли сказати, що пора припинити торгівлю на крові наших військових. Хотіли спокійно та мирно поставити намет. Потім поліція почала накопичуватись у великій кількості та нахабно себе поводити.

Семенченко також заявив про черговий збір на 19 годину, а всіх охочих закликав негайно приходити на Майдан – учасники акції заявили, що не збираються йти додому.

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Навіть в часи Януковича було інакше: "Беркут" пропускав Парубія чи Пашинського. А зараз поліція порушила закон та перешкоджала депутатській діяльності, навіть намагалась ставити затриманих на коліна. Це не українці, а те, що тут відбувається, – це беззаконня.

Детальніше дивіться у включенні з місця подій.

Нагадаємо, що під стінами Адміністрації Президента активісти, серед яких учасники блокади торгівлі з окупантами, влаштували акції протесту. 24 Канал веде пряму трансляцію з місця подій.



У результаті сутичок у центрі Києва 19 лютого поранення зазнав поліцейський.



Наразі ж ситуація стабілізувалася, зіткнень між учасниками акції і поліцією в цей час немає.