Гірськолижний сезон: що треба знати, аби стати на лижі

Якщо ви лише зараз вирішили почати кататись на лижах, то, насамперед, треба знати, яке спорядження вам потрібне та як правильно вибрати лижі.

Спробуємо з’ясувати, на які параметри треба звернути увагу при виборі лиж та іншого необхідного екіпірування.

№1 Тип лиж

Професійні. З назви зрозуміло, що такими лижами користуються професіонали. Вони відрізняються легкістю. Варто зазначити вага лиж залежить від ваги спортсмена. Проте коштують професійні лижі дорожче.

Аматорські. Чудово підійдуть для любителів покататися у вільний час і для тих, хто лише починає. Вони трохи важчі за професійні, але коштують дешевше.

Туристичні. Такі лижі стануть у нагоді в зимових походах або для неспішних прогулянок. Їхня особливість – велика жорсткість, найбільші вага і ширина. Для зручності на них є спеціальні насічки, що не дають лижам прослизати.

Дитячі. Їх виготовляють спеціально для дітей. Від лиж для дорослих вони відрізняються меншою вагою і жорсткістю.

№2 Матеріал

Для виготовлення лиж використовують два основних матеріали – пластик і дерево.

Дерев’яні лижі ще можна зустріти на деяких лижних базах. Загалом же це рідкість. Бувають і перехідні моделі, що поєднують дерево і пластик – так звані напівпластикові лижі. Але і їх вже також мало де можна зустріти. Більша частина сучасних лиж виготовляється з пластику. Цей матеріал має чимало переваг перед деревом – легкість, міцність і довговічність. Також вони не розтріскуються від води і не намокають.

№3 Будова

З цієї точки зору лижі діляться на карвінгові і класичні. Вони відрізняються формою. Класичні лижі прямі, а карвінгові мають звуження в центрі, що підвищує стійкість. Якщо ви лижник-новачок, то вибирайте лижі карвінгового типу.

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№4 Довжина

При купівлі лиж також варто враховувати їхню довжину. Якщо ви купите занадто короткі лижі, вони будуть провалюватися в снігу, а надто довгими лижами складніше керувати при катанні. Тому не варто купувати великі лижі і палиці дітям на виріст. Незручність при катанні відіб’є бажання займатися лижним спортом.

Довжина лиж безпосередньо залежить від зросту людини. Зазвичай радять вибирати лижі, довжина яких на 10-15 см більша вашого росту. Якщо ви легші середньої ваги для вашого зросту, то варто вибрати лижі трохи коротші, а для більшої ваги, відповідно, довші.

№5 Кріплення

При виборі лиж також варто подбати і про кріплення, лижні черевики та лижні палиці.

Є кілька видів кріплень: жолобок (одна смуга для кріплення), рейки (дві паралельні смуги для кріплення) і передні кріплення. Передні кріплення дуже недовговічні і їх майже не виробляють. Інші два типи набагато зручніші. Кріплення "жолобок" підійде для великих швидкостей і професійних лижників.

Окрім того, не варто забувати і про те, що лижні черевики і кріплення залежать один від одного, тому їх варто вибирати разом.

При виборі палиць варто враховувати їх зручність і довжину. Вони повинні бути приблизно по плече.

№6 Аксесуари

Вибір одягу та аксесуарів не менш важливий. Костюми для сноубордиста та лижників різняться. Якщо одяг для сноубордиста не має пропускати воду, бути морозостійким і вільнішим, то костюм для лижника має більше обтягувати, щоб він не заважав на швидкості та був зручним. Як і для сноубордистів, важливо, щоб в лижному одязі тіло "дихало" і не запарювалось. Що більша у костюма вологостійкість, то менше він пропускає повітря.

Новачкам варто одягати лижні комбінезони, щоб при падінні сніг не потрапляв усередину. Важливо підібрати термобілизну, яка також дозволить тілу "дихати."

Не менш важливі за спорядження аксесуари. Зокрема окуляри, адже катаючись без них ви можете не лише погіршити якість катання, а й серйозно зіпсувати собі зір. Універсальні окуляри – помаранчевого кольору. Вони підійдуть під час снігу і туману та захистять від сонця. Важливо, щоб вони не обмежували поле зору та не тиснули на обличчя.

Рукавиці та шолом також вкрай необхідні. Навіть на звичайному курорті з похилими схилами можна серйозно травмувати голову чи обморозити пальці.

Ціни на гірськолижне спорядження:



– лижі – 1,5-2 тисячі гривень

– кріплення – 1 тисяча гривень

– черевики – 1 тисяча гривень

– лижні ціпки – 100-150 гривень

– костюм – від 400 гривень

– шолом – від 350 гривень

– маска – 200-500 гривень

– рукавиці – від 200 гривень

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