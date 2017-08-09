Гітара чи баян: що ви пам'ятаєте про Леоніда Кучму

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Леоніду Кучмі – 79 років!
Леоніду Кучмі – 79 років! / 24 Канал

9 серпня екс-президент України Леонід Кучма святкує свій день народження – цьогоріч йому виповнилось 79 років.

Президентство Леоніда Даниловича було неоднозначним: з одного боку, країна почала оговтуватись від економічного шоку після розпаду СРСР та залишилась незалежною (незважаючи на традиційно напружені стосунки з Росією), з іншого боку – Кучму супроводжували постійні скандали, зокрема, вбивство Георгія Гонгадзе та скандал навколо звинувачень у продажі Україною Іраку радарного комплексу "Кольчуга".

До дня народження Кучми ми зібрали найцікавіші факти про президента і підготували для вас тест. Спробуйте свої сили!

Теги: Новини України Новини політики Публікації Історія Тести Леонід Кучма
Джерело: 24 Канал
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