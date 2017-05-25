Гітариста групи The Rolling Stones терміново прооперували

Гітарист Ронні Вуд з популярної групи The Rolling Stones переніс операцію на легенях. Як повідомляють представники музиканта, йому було видалено невелике новоутворення.

Про це пише Billboard.

Як розповів представник, новоутворення (доброякісне чи злоякісне – не повідомляється) виявили під час звичайного медичного огляду.

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Проте зараз він вже почувається добре і не потребує додаткового лікування. Прихильники можуть не хвилюватися, – осінній тур "роллінгів" Європою відбудеться без змін.

Сам Ронні Вуд уже встиг подякувати лікарям.

Я дуже вдячний за сучасний скринінг, який виявив негаразди так рано, і хотів би подякувати всім медикам, які лікували мене,

– поділився гітарист.