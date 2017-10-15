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Глава Мінфіну назвав ймовірну дату нового траншу від МВФ

20:02, сьогодні 196 Читать новость на русском
Глава Мінфіну назвав ймовірну дату нового траншу від МВФ

Глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк сподівається, що Україна отримає черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2017 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Глава Мінфіну також сповістив про завершення разом з МВФ аналізу законопроекту про пенсійну реформу.

"У цілому ніяких принципових розбіжностей ми не знайшли і я впевнений, що ми отримаємо позитивний відгук як від Світового банку, так і МВФ", – сказав Данилюк.

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У відповідь на питання щодо ризиків для економіки України в разі неотримання до кінця року траншу МВФ, глава Мінфіну висловив тверду впевненість, що кошти будуть отримані.

Але в цілому, ми не в тій ситуації, коли місяць-два щось змінюють. Ми довго працювали над тим, щоб посилити нашу економіку, щоб зараз не рахувати дні і місяці. Основне питання – це прийняти закон про приватизацію, нам важливо знайти справедливу формулу на газ. Коли ми це виконаємо, тоді питання траншу буде технічним питанням,
– додав Данилюк.

Теги: МВФ Новини України Олександр Данилюк
Джерело: 24 Канал
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