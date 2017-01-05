Глава Молдови зустрівся з лідером придністровських сепаратистів вперше з 2008 року

Президент Молдови Ігор Додон провів вперше з 2008 року зустріч з главою невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" Вадимом Красносельським.

Під час зустрічі сторони визначили коло питань, що потребують першочергового вирішення. Про це Додон написав на своїй сторінці в Facebook.

Обговорили цілий спектр питань, починаючи від дипломів, номерів, обробки сільгоспземель в Дубосарському районі, проблеми молдавських шкіл, зв'язку і закінчуючи спрощенням пересування громадян між двома берегами Дністра,

– написав Додон.

Зазначається, що найближчим часом буде проведена ще одна зустріч для більш конкретного обговорення рішень і термінів їх виконання.