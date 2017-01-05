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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Глава Молдови зустрівся з лідером придністровських сепаратистів вперше з 2008 року

23:36, 4 січня 215 Читать новость на русском
Зустріч
Зустріч / Facebook

Президент Молдови Ігор Додон провів вперше з 2008 року зустріч з главою невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" Вадимом Красносельським.

Під час зустрічі сторони визначили коло питань, що потребують першочергового вирішення. Про це Додон написав на своїй сторінці в Facebook.

Обговорили цілий спектр питань, починаючи від дипломів, номерів, обробки сільгоспземель в Дубосарському районі, проблеми молдавських шкіл, зв'язку і закінчуючи спрощенням пересування громадян між двома берегами Дністра,
– написав Додон.

Зазначається, що найближчим часом буде проведена ще одна зустріч для більш конкретного обговорення рішень і термінів їх виконання.

Теги: Молдова
Джерело: 24 Канал
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