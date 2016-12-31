Глава МЗС Австрії в січні відвідає Донбас

Міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц планує відвідати Схід України.

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на заяву австрійського МЗС.

Поїздка відбудеться після того, як Австрія почне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – 3 та 4 січня 2017 року.

У МЗС повідомили, що Курц прагне на місці ознайомитися з ситуацією у зоні конфлікту на Сході України.

Додамо, Австрія, яка головуватиме в ОБСЄ у 2017 році, ставить перед собою три амбітні мети: деескалацію наявних конфліктів, відновлення міждержавної довіри та боротьбу з радикалізацією, яка становить загрозу багатьом державам.

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