Глава МЗС Франції висловив Росії своє невдоволення діями бойовиків на Донбасі

Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро під час телефонної розмови з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим засудив "націоналізацію" українських підприємств бойовиками на Донбасі.

Про це мовиться в повідомленні прес-служба МЗС Франції.

Міністри також домовилися активізувати роботу в рамках нормандського формату, щоб домогтися втілення в життя мінських домовленостей, "у той час, як ситуація в зоні конфлікту залишається тривожною".

Еро нагадав про відповідальність всіх сторін за дотримання режиму припинення вогню і розведення важких озброєнь.

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