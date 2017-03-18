20:41
18 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дислексія Путіна. Від російської політики гниє флора
Вєсті Кремля
10:35, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, сьогодні
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 19:00: Копачі бурштину розблокували трасу. Замурували банк
Випуск новин
20:20, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Глава МЗС Франції висловив Росії своє невдоволення діями бойовиків на Донбасі

20:34, сьогодні 20 Читать новость на русском
Еро відверто висловив Лаврову своє невдоволення
Еро відверто висловив Лаврову своє невдоволення / Getty Images

Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро під час телефонної розмови з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим засудив "націоналізацію" українських підприємств бойовиками на Донбасі.

Про це мовиться в повідомленні прес-служба МЗС Франції.

Міністри також домовилися активізувати роботу в рамках нормандського формату, щоб домогтися втілення в життя мінських домовленостей, "у той час, як ситуація в зоні конфлікту залишається тривожною".

Еро нагадав про відповідальність всіх сторін за дотримання режиму припинення вогню і розведення важких озброєнь.

Читайте також: Терористи захопили цілий ряд підприємств Ахметова

Теги: Війна на Донбасі Україна Політика Україна-Росія Новини Росії Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
сьогодні, 19:05 Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
Андрій Довбенко 5421
О чем россияне помалкивают в тряпочку
сьогодні, 15:52 О чем россияне помалкивают в тряпочку
Блог Соцмережі 3535
Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
сьогодні, 13:05 Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
1577
Если бы в Украине бывали чудеса, их бы все равно не было из-за нашего правительства
сьогодні, 12:07 Если бы в Украине бывали чудеса, их бы все равно не было из-за нашего правительства
Ілля Кенігштейн 1164
Жизнь на Донбассе: куда катится этот мир?
сьогодні, 08:13 Жизнь на Донбассе: куда катится этот мир?
Ольга Черненко 3910
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
UkrHebdo – українець намалював жорстокі карикатури на події в Росії
 29 грудня 2016 , 12:36
Потрійна ДТП на Одещині: постраждалі опинилися у сніговій пастці
6 січня , 19:04
Як в Черкасах створили незвичні книги для дітей з вадами зору
 сьогодні , 13:45
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук