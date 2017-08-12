Глава МЗС Великобританії назвав винуватця конфлікту між США та КНДР

Очільник МЗС Британії Борис Джонсон гостро і безапеляційно звинуватив Північну Корею в розпалюванні конфліктної ситуації зі США.

Про це повідомило AFP.

Лондон підтримує саме дипломатичне розв'язання кризи. За словами Бориса Джонсона, над цим Великобританія працює спільно зі США та партнерами в регіоні.

"Ми працюємо з США і нашими партнерами в регіоні, щоб довести цю кризу до дипломатичного кінця", – заявив глава МЗС Британії.

Борис Джонсон наголосив, що "міжнародна спільнота стоїть пліч-о-пліч в забезпеченні припинення агресивних дій КНДР". Окрім цього, політик впевнений, що Північна Корея, яка є ініціатором конфлікту, має владнати непорозуміння.

Нагадаємо, що останнім часом конфлікт між Північною Кореєю та США різко загострився. Пхеньян погрожує завдати ракетного удару по США. У Вашингтоні теж готуються до війни. Зокрема, Пентагон повідомив, що готовий вдарити по 12 об'єктах КНДР.



Наразі японські військові розгортають протиракетні комплекси Patriot в районах, над якими можуть пролетіти північнокорейські ракети у випадку їх запуску в сторону острова Гуам. У зв'язку із загрозою війни в Євросоюзі скликають позачергові збори Комісії з питань політики та безпеки.