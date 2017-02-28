Глава РПЦ нещадно розкритикував лайки в соцмережах

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил присоромив нестримну гонитву користувачів соцмереж за лайками.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Сьогодні в наших соціальних мережах існує реальна хвороба, коли особливо молоді люди готові йти на будь-які вчинки, навіть іноді найстрашніші, з ризиком для життя, тільки для того, щоб хтось сказав, що ця фотографія, яка відображає той чи інший вчинок, йому сподобалася. Для визначення такої підтримки використовується англійське слово "лайк", – сказав патріарх.

Так ось, деякі молоді люди не бачать жодної іншої мети в житті, аніж збирання цих лайків, і якщо таких немає, то сприймають це як особисту трагедію,

– сказав він.

Тим часом, за словами патріарха, марнославство – один з гріхів, "який збуджує в людині неймовірну чутливість до того, як її оцінюють люди, і тоді єдиною метою життя стають дії, слова, вчинки, спрямовані на те, щоб отримати визнання від людей" .

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Він також розкритикував сучасну культуру, наповнену, на його думку, "видимими образами, які, без сумніву, збуджують гріховні помисли".