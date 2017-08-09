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Глава "Укравтодору" отримує 900% надбавки до зарплати: документ

15:42, сьогодні 2484 Читать новость на русском
Дорога в Україні
Дорога в Україні / Фото з соцмереж

Главі "Укравтодору" Славомиру Новаку підняли зарплату на 900%.

Про це у Facebook написав журналіст Сергій Мальнев.

Також журналіст показав документ від міністерства інфраструктури. У якому пояснюється чому у Новака так зросла зарплата.

Зокрема, це надбавка за інтенсивність праці в розмірі 300% посадового окладу; надбавка за виконання особливо важливої роботи – ще 300% посадового окладу та премія – ще плюс 300% окладу.

З урахуванням того, що в Польщі міністр транспорту Новак отримував 3 тисячі доларів (близько 80 000 гривен) і навряд чи приїхав би в Україну на меншу зарплату, виходить, що як мінімум в січні – лютому він – за рахунок надбавки в 900 – отримував по 700 000 гривень!
– додав журналіст.

Також Мальнев нагадав, що українські дороги в цьому році потрапили в ТОП-10 найгірших у світі.

Читайте також: Як кадровий чиновник "Укравтодору" купив мільйонні квартири на українських курортах

Теги: Новини України Міністерство інфраструктури
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