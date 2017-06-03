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Глави МЗС Німеччини та Путін обговорили війну в Україні під час приватної вечері

20:48, сьогодні 493 Читать новость на русском
Зустріч глави МЗС Німеччини та Володимира Путіна
Зустріч глави МЗС Німеччини та Володимира Путіна / 24 Канал

Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель в ході свого візиту в Санкт-Петербург зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіном.

Габріель приїхав у Санкт-Петербург в рамках міжнародного економічного форуму, який проходить 1-3 червня. Під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним Габріель обговорив із російським лідером ситуацію в Україні, повідомляє Morgen Web.

"У нас є надія, що тепер "нормандський формат" продовжиться на вищому рівні, аж до глав держав і урядів", – заявив після зустрічі Габріель.

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Видання зазначає, що німецький міністр дав зрозуміти Путіну, що умовою зняття санкцій буде виконання Росією умов Мінських домовленостей 2015 року, "від чого Москва далека".

Зустріч між Путіном та Габріель відбулася у формі "приватної вечері", яка тривала більше двох годин. Окрім Габріеля, на зустрічі був присутній також екс-канцлер ФРН Герхард Шредер, друг Володимира Путіна. До вечері Габріель 45 хвилин розмовляв з російським президентом віч-на-віч.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Україна Політика Війна на Донбасі
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