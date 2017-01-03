Главі ОБСЄ показали зруйноване бойовиками село на Донбасі

Новому главі ОБСЄ Себастьяну Курцу продемонстрували наслідки обстрілу бойовиків у селі Виноградне, яке є частиною Маріуполя.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Twitter.
"Під час візиту в Донецьку область Себастьян Курц побачив руйнівні наслідки російської агресії проти України", – мовиться у повідомленні.
Зокрема, глава ОБСЄ відвідав постраждале від обстрілів село Виноградне і передав протимінні маркери мерії міста.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, який цього року є головою ОБСЄ, прибув із візитом в Україну.
Коментарі