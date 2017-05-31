Глобальне потепління негативно впливатиме на сон людей, – вчені

Зміна клімату з часом все більше позначатиметься на здоров'ї людей. Зовсім скоро вони все більше страждатимуть від безсонних ночей.

Про це пише Science Daily.

Науковці з Каліфорнії, які досліджували сон 765 тисяч літніх американців виявили, що що нічна температура повітря, яка перевищула на один градус Цельсія середньомісячного значення, стала причиною приблизно трьох додаткових ночей з неспокійним сном.

Наше дослідження показує не тільки те, що температура навколишнього середовища може відігравати певну роль у зриві сну, але і те, що зміна клімату може зробити ситуацію ще гірше,

– зазначив автор дослідження Нік Обрадовіч з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго.

За даними досліджень, систематичне недосипання підвищує ризик загострення хронічних захворювань і зниження когнітивних функцій. Що несподівано, низька якість сну позначається також на об'ємі мозку.

Вчені зазначають, що до 2050 року через підвищення температури показник "неспокійного" сну зросте до 6 днів (на одну людину зі ста), а до 2099 – до 14 ночей.

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