Глобальне потепління за останні 111 років показали на відео

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Науковці та лідери думок застерігають – наша планета у небезпеці через глобальне потепління, яке в останні роки поширюється неймовірними темпами.
Процес зміни клімату Землі відбувається, у першу чергу, через діяльність людини: викиди парникових газів, спалювання величезної кількості вугілля і нафти, а також вирубка лісів.
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За словами вчених, якщо нічого не робити, то до 2100 року середньорічна температура виросте на 3-4˚С в порівнянні з доіндустріальною епохою.
У мережі показали, як виглядає глобальне потепління за останні 111 років.
Крім того, у 2017 році людство уже витратило річний "екологічний бюджет" Землі. Іншим словами – це природні ресурси, які можуть самостійно відновитися за рік: чиста вода, чисте повітря, незабруднені ґрунти.