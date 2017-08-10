Глобальне потепління за останні 111 років показали на відео

Науковці та лідери думок застерігають – наша планета у небезпеці через глобальне потепління, яке в останні роки поширюється неймовірними темпами.

Процес зміни клімату Землі відбувається, у першу чергу, через діяльність людини: викиди парникових газів, спалювання величезної кількості вугілля і нафти, а також вирубка лісів.

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За словами вчених, якщо нічого не робити, то до 2100 року середньорічна температура виросте на 3-4˚С в порівнянні з доіндустріальною епохою.

У мережі показали, як виглядає глобальне потепління за останні 111 років.

Так выглядит глобальное потепление за последние 111 лет на красочной диаграмме. pic.twitter.com/yZ69MZo3Mz — bbcrussian (@bbcrussian) 9 серпня 2017 р.

Крім того, у 2017 році людство уже витратило річний "екологічний бюджет" Землі. Іншим словами – це природні ресурси, які можуть самостійно відновитися за рік: чиста вода, чисте повітря, незабруднені ґрунти.