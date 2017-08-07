Гнали на шаленій швидкості: опублікували фото екстремального ДТП у Києві

На Набережній у Києві трапилася аварія через водія, який гнав на високій швидкості та не впорався з керуванням.

Про це у Facebook повідомляє ДТП Київ.

"ДТП в Києві на Набережній, спуск з парковою: компанія з 5 хлопців придбали новий BMW на Чапаєвському ринку і вирішили його перевірити! У підсумку на високій швидкості приблизно 200 км/год їхали в бік Петрівки – не впоралися з керуванням", – зазначили у групі.

У підсумку машину занесло, вона перевернулася та влетіла в стовп.

Водія без свідомості госпіталізували.

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