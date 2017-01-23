"Гоблін" Аксьонов тепер у лідерах "Єдиної Росії"

Самопроголошений голова анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов увійшов до складу вищої ради путінської партії "Єдина Росія".

Відповідне рішення було ухвалене на з’їзді партії 22 січня.

На посаду голови партії переобрали прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, а головою вищої ради "Єдиної Росії" знову став Борис Гризлов.

У вищу раду партії у компанії Рамзана Кадирова та Сергія Шойгу увійшов самопроголошений лідер окупованого Криму Сергій Аксьонов.

До слова, в окупованому Криму на вулицях почали з'являтись листівки проти ватажків бойовиків так званих "ЛНР/ДНР", на яких зображений і самопроголошений лідер окупованого півострова Сергій Аксьонов.