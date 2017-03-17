Голі, бідні, босі: рекордні застави за українських чиновників та бізнесменів
Як виявилось, неважливо, у чому тебе звинувачують, адже головне – це мати гроші, які можуть "виправдати" будь-яке порушення.
Звідки Роман Насіров взяв гроші на заставу – невідомо. Адже офіційно він задекларував менше половини заставної суми.
Відсторонений головний фіскал може стати першим підозрюваним, який зміг заплатити таку величезну суму – 100 мільйонів гривень. Досі найбільша застава, яку вносили за підсудних не перевершувала 15 мільйонів.
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А рекордсменами у цьому "заставному" виді спорту є:
1. Екс-заступник Голови НАК "Нафтогаз" Олександ Кацуба – 450 мільйонів гривень.
2. Екс-директор "Укрінтеренерго" Володимир Зіневич – 365 мільйонів гривень.
3. Фігурант "справи Онищенка" Валерій Постний – 250 мільйонів гривень.
4. Екс-топ-менеджер СЄПЕК Сергія Курченка Андрій Кошель – 200 мільйонів гривень.
5. Відсторонений глава ДФС Роман Насіров – 100 мільйонів гривень.
А як, до речі, гадаєте ви – чим закінчиться епопея з Насіровим?
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