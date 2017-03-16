Голландія готова вкласти в повністю україномовне радіо 2 мільярди євро

Нацрада провела конкурс на створення 100% українського радіо.

Нацрада провела конкурс на отримання ліцензій на мовлення на 16 радіочастотах. Мережа "Країна ФМ" (ПрАТ "Радіокомпанія Гала") здобула на конкурсі 15 частот, пише "Укрінформ".

Конкурс був оголошений ще 14 грудня 2016 року. Його мета – створення 100% українського радіо. Директор голландської компанії Ad Venture Radio B.V. Христо Грозєв заявив, що в перші 3 роки вони готові інвестувати в проект 2 мільйони євро. І зазначив, що вже створював аналогічні проекти: зокрема в Естонії, Латвії, Болгарії, Чехії, Фінляндії.

Цей конкурс передбачає 100% української музики, 100% державної мови. Ми знаємо, що слухач у цієї музики буде,

– наголосив голова Нацради Юрій Артеменко.

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Грозєв зазначив, що цей формат, звісно ж, відрізняється від звичайного радіо і починає приносити прибуток лише через 5-7 років. Але якщо в Естонії такий проект вдалося втілити та зробити прибутковим, то тим більше це вийде в Україні.

Водночас він запевнив, що вони готові до довгих інвестицій в цей формат і мають намір створити повноцінний проект, який включатиме не тільки музичне радіо, а цілий комплекс програм, зокрема премії для заохочення молодих виконавців.

"Країна ФМ" здобула частоти в 5 обласних (Кропивницький, Миколаїв, Полтава, Суми, Хмельницький) і в 10 районних центрах (Біла Церква, Нікополь, Павлоград, Бердянськ, Мелітополь, Вознесенськ, Лубни, Жашків, Умань, Прилуки). Таким чином мережа розширилась до 26 міст в Україні.