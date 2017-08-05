Голландська модель вразила схожістю із відомою Джіджі Хадід: фото

Модель Іза Айзерман із Нідерландів вразила мережу шаленою схожістю з всевітньо відомою моделлю Джіджі Хадід.

Дівчина, яка як дві краплі води схожа на Хадід-старшу, буквально за кілька днів стала шалено популярною в мережі. За добу кількість її фоловерів в Instagram збільшилась на кілька тисяч.

Читайте також: 10 зірок, які зустрілися зі своїми двійниками: вражаюча схожість

Як видно по фото, 22-річна Іза не проти, що її порівнюють із відомою ровесницею та сама викладає такі знімки, де все більше підкреслює свою схожість із Джідж.

Зазначимо, що мама зіркових сестер Хадід Іоланда теж родом із Нідерландів, тож цим можна пояснити таку схожість дівчат.