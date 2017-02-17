17:57
17 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Капітан Медведєв. Еміграція Леніна
Вєсті Кремля
22:04, 16 лютого
Вєсті.UA. Гройсман по Фройду. Розкол між
Вєсті.UA
19:43, 16 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, сьогодні
Випуск новин за 16:00: Військовим дозволили стріляти у бойовиків. Перекриття руху у Києві
Випуск новин
17:23, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Інновації
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Голландці вирішили побудувати незвичне шосе

Інновації 13:34, сьогодні 1678 Читать новость на русском

Фахівці голландської компанії KWS планують будувати надсучасні автомобільні шляхи з пластику.

У Нідерландах запускають проект, який передбачає повторну переробку модулів дороги з використанням пластикового полотна.

Революційний проект має цілу низку переваг. Зокрема, заявлений термін експлуатації таких доріг утричі вищий за традиційний, а технічне обслуговування порівняно недороге і зручне. Порожнини всередині пластикових плит виконуватимуть функцію дренажної системи і, водночас, зможуть слугувати основою для прокладення різноманітних комунікацій.

Дорога складатиметься з окремих пластикових модулів, монтаж яких займає значно менше часу, ніж будівництво звичайних автошляхів. Пошкоджені плити легко демонтувати для подальшої їх переробки, забезпечивши таким чином 100% безвідходне виробництво.

Як запевняють розробники, пластикове дорожнє полотно витримує таке ж навантаження, як і асфальтобетон, але при цьому вчетверо легше. Це запобігатиме просіданню ґрунту і, як наслідок, швидкому руйнуванню шляхів.

Оцінити переваги та недоліки пластикових доріг голландці зможуть уже незабаром. Облаштувати експериментальні ділянки планують цього року.

Читайте також: "Укравтодор" заявив про амбітні плани на 2017 рік

Теги: Нідерланди
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів
сьогодні, 16:15 Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів
532
Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны
сьогодні, 14:25 Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны
Євгенія Мазур 2176
Жизнь на Донбассе: тяжело жить в городе без малейших перспектив отпуска и радоваться этому
сьогодні, 08:24 Жизнь на Донбассе: тяжело жить в городе без малейших перспектив отпуска и радоваться этому
Ольга Черненко 1492
Постскриптум. Майданы не бывают заказными
16 лютого, 23:30 Постскриптум. Майданы не бывают заказными
617
США продолжают увеличивать запасы нефти
16 лютого, 22:28 США продолжают увеличивать запасы нефти
Злой Одессит 1477
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук