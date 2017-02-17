Голландці вирішили побудувати незвичне шосе

Фахівці голландської компанії KWS планують будувати надсучасні автомобільні шляхи з пластику.

У Нідерландах запускають проект, який передбачає повторну переробку модулів дороги з використанням пластикового полотна.

Революційний проект має цілу низку переваг. Зокрема, заявлений термін експлуатації таких доріг утричі вищий за традиційний, а технічне обслуговування порівняно недороге і зручне. Порожнини всередині пластикових плит виконуватимуть функцію дренажної системи і, водночас, зможуть слугувати основою для прокладення різноманітних комунікацій.

Дорога складатиметься з окремих пластикових модулів, монтаж яких займає значно менше часу, ніж будівництво звичайних автошляхів. Пошкоджені плити легко демонтувати для подальшої їх переробки, забезпечивши таким чином 100% безвідходне виробництво.

Як запевняють розробники, пластикове дорожнє полотно витримує таке ж навантаження, як і асфальтобетон, але при цьому вчетверо легше. Це запобігатиме просіданню ґрунту і, як наслідок, швидкому руйнуванню шляхів.

Оцінити переваги та недоліки пластикових доріг голландці зможуть уже незабаром. Облаштувати експериментальні ділянки планують цього року.

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