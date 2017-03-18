Голлівудська акторка таємно вийшла заміж

Американська акторка Аманда Сейфрід тиждень тому таємно одружилася зі своїм обранцем Томасом Садоським.
Про таку щасливу подію повідомив чоловік Аманди в ефірі американської передачі "Late Late Show", як повідомляє Jet Setter.
Ведучий шоу Джеймс Корде вирішив привітати свого гостя Томаса Садоського з недавніми заручинами, але актор поправив ведучого і назвав Аманду своєю дружиною. Стало відомо, що закохані таємно одружилися минулої неділі.
Ми просто втекли з країни зі священиком ... Ми були тільки вдвох. І зробили це! У нас був відмінний день!
– розповів новоспечений чоловік Аманади.
За словами Томаса, єдиним свідком на весіллі став пес Садоського Фінн.
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