Голлівудська акторка знялася у ніжній фотосесії

Відома актриса Енн Хетеуей прикрасила обкладинку квітневого номера американського видання Elle.

34-річна зірка також розповіла про стосунки з чоловіком Адамом Шульманом.

"Він змінив мою здатність комфортно почуватися у світі. Я вважаю, прийнята нині концепція – це те, що ми, жінки, не потребуємо нікого. Проте мені мій чоловік потрібен. Його унікальна та неповторна любов мене змінила", – сказала Енн.

Нещодавно Хетеуей вперше опублікувала фотографію свого маленького сина Джонатана.

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