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Голлівудська актриса показала, як втрачала волосся під час боротьби з раком: фото

15:18, сьогодні 1706 Читать новость на русском
Шеннен Доерті
Шеннен Доерті / gettyimages

Голлівудська актриса Шеннен Доерті, яка поборола рак грудей, поділилася особистою історією хвороби і показала, як втрачала волосся.

В Instagram Шеннен Доерті розмістила фото, коли вона втрачала волосся через хворобу.

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"Це фото дуже особисте для мене. Воно було зроблено після того, як я почала курс хіміотерапії. Цілі шматки волосся в моїх руках. Я була хвора, мені здавалося, я себе втрачала. Слабкість і сила. Я ставала негарною зовні, але красивою всередині . Я пам'ятаю це, як вчора. Рак має дуже багато фаз. Шок, заперечення, прийняття, гнів, обурення, бунт, страх, розуміння, краса. Рак з вами назавжди. Ви як і раніше потребуєте підтримки і любові", – підписала фото актриса.

На знімку зірка плаче, тримаючи в руках власне волосся. За словами селебріті, спочатку вона сподівалася на терапію, яка дозволила б їй зберегти волосся, але цього не сталося.

Breast Cancer Awareness month. This image is so personal to me. I had started chemo. Was using a cold cap in hope to not lose my hair. End result was clumps in my hands. I was sick, felt like I was losing myself. Gained people and lost people. Got weak and got strong. Felt ugly and yet more beautiful inside than I had ever felt before. I remember this like it was yesterday, like it was a minute ago. Cancer has so many phases. Shock, denial, acceptance, anger, resentment, rebellion, fear, appreciation, beauty. Remission. Even then, the phases keep coming. Cancer is with you forever. Those who have experienced it know that even after you’ve kicked it’s ass, it still impacts you, in good ways and bad. You still go thru the roller coaster of emotions. You still need support and love. And you can still grasp life and live, live live. #cancer #cancerslayer

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando)

Теги: LifeStyle Лікування
Джерело: 24 Канал
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