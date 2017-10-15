Голлівудська актриса показала, як втрачала волосся під час боротьби з раком: фото

Голлівудська актриса Шеннен Доерті, яка поборола рак грудей, поділилася особистою історією хвороби і показала, як втрачала волосся.

В Instagram Шеннен Доерті розмістила фото, коли вона втрачала волосся через хворобу.

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"Це фото дуже особисте для мене. Воно було зроблено після того, як я почала курс хіміотерапії. Цілі шматки волосся в моїх руках. Я була хвора, мені здавалося, я себе втрачала. Слабкість і сила. Я ставала негарною зовні, але красивою всередині . Я пам'ятаю це, як вчора. Рак має дуже багато фаз. Шок, заперечення, прийняття, гнів, обурення, бунт, страх, розуміння, краса. Рак з вами назавжди. Ви як і раніше потребуєте підтримки і любові", – підписала фото актриса.

На знімку зірка плаче, тримаючи в руках власне волосся. За словами селебріті, спочатку вона сподівалася на терапію, яка дозволила б їй зберегти волосся, але цього не сталося.