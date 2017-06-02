Голлівудська актриса знялася для українського фотографа

Український фотограф Саша Самсонова поділилася результатом роботи з голлівудською зіркою Джессікою Альбою.

Самсонова фотографувала Альбу для сайту Mane Addicts і показала знімки у себе в Іnstagram.

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На кадрах Джессіка постає у ніжному та елегантному образі. Зірка позувала у білому комбінезоні та вишуканій сукні.

? @jessicaalba for @maneaddicts ? Допис, поширений Sasha Samsonova (@sashasamsonova) Чер 1, 2017 о 3:36 PDT

Absolutely stunning @jessicaalba ?? for @maneaddicts Допис, поширений Sasha Samsonova (@sashasamsonova) Чер 1, 2017 о 2:02 PDT

Such a dream working with @jessicaalba ?? for @maneaddicts I'll be posting all day ? Допис, поширений Sasha Samsonova (@sashasamsonova) Чер 1, 2017 о 11:02 PDT

Як відомо, Самсонова часто співпрацює із відомою сім’єю Кардашян, зокрема, Кендалл Дженнер.