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Голос Америки. Адміністрація Трампа блокує розслідування його зв’язків з Росією

Голос Америки 22:44, сьогодні 52 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – між республіканцями в Конгресі та адміністрацією Трампа зростає напруга. Законодавці звинувачують чиновників міністерства юстиції в тому, що вони блокують спроби конгресменів розслідувати можливі зв’язки президентської компанії з Росією.

Також у випуску:

У Конгресі США відбулося декілька слухань, присвячених питанню Росії. Говорили про санкції, кремлівські методи та як протистояти Москві.

Теги: Політика Голос Америки США Дональд Трамп Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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