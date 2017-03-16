Голос Америки. Адміністрація Трампа блокує розслідування його зв’язків з Росією

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – між республіканцями в Конгресі та адміністрацією Трампа зростає напруга. Законодавці звинувачують чиновників міністерства юстиції в тому, що вони блокують спроби конгресменів розслідувати можливі зв’язки президентської компанії з Росією.

Також у випуску: У Конгресі США відбулося декілька слухань, присвячених питанню Росії. Говорили про санкції, кремлівські методи та як протистояти Москві.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter