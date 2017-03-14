Голос Америки. Адміністрація Трампа прокоментувала факт прослуховування розмов
Голос Америки 13:06, сьогодні 23 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – збігає термін, наданий Білому Дому для збору доказів прослуховування телефонів у Trump Tower під час передвиборної агітації за наказом Барака Обами.
Також у випуску:
Адміністрація Президента Трампа відмовляється давати передчасні висновки стосовно прослуховування розмов до закінчення розслідування. А от радниця Президента США заявила, що прослуховування могло вестися не лише через телефони.
Що обговорюватимуть Ангела Меркель і Дональд Трамп у Вашингтоні.
Джерело: 24 Канал
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