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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Голос Америки. Адміністрація Трампа прокоментувала факт прослуховування розмов

Голос Америки 13:06, сьогодні 23 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – збігає термін, наданий Білому Дому для збору доказів прослуховування телефонів у Trump Tower під час передвиборної агітації за наказом Барака Обами.

Також у випуску:

Адміністрація Президента Трампа відмовляється давати передчасні висновки стосовно прослуховування розмов до закінчення розслідування. А от радниця Президента США заявила, що прослуховування могло вестися не лише через телефони.

Що обговорюватимуть Ангела Меркель і Дональд Трамп у Вашингтоні.

Теги: США Голос Америки Дональд Трамп Барак Обама
Джерело: 24 Канал
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