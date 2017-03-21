Голос Америки. Американська розвідка розслідує слід Росії у виборах президента США
Голос Америки 23:09, 20 березня 88 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у Конгресі відбулось слухання щодо співпраці Дональда Трампа з Кремлем. Говорили про безпідставність звинувачень президента США адміністрації Обами, про процедуру прослуховування, хакерські атаки та співпрацю з Україною.
Також у випуску:
Республіканців та демократів під час слухань цікавили різні питання. Було озвучено факти втручання Росії у вибори США. Демократи підтвердили інформацію про рішення республіканців щодо вилучення питання надання летальної зброї Україні для захисту кордонів.
Джерело: 24 Канал
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