Голос Америки. Американські війська у повній бойовій готовності через КНДР
Голос Америки 23:12, 11 серпня 304 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – ситуація довкола ядерних випробовувань КНДР досягає точки кипіння. Обидва лідери вже почали обмінюватися погрозами.
Також у випуску:
У США активно цікавляться, як пережити ядерний вибух.
Джерело: 24 Канал
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