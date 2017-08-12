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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Американські війська у повній бойовій готовності через КНДР

Голос Америки 23:12, 11 серпня 304 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – ситуація довкола ядерних випробовувань КНДР досягає точки кипіння. Обидва лідери вже почали обмінюватися погрозами.

Також у випуску:

У США активно цікавляться, як пережити ядерний вибух.

Теги: КНДР Ядерна безпека Голос Америки Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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