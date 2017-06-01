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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Американські законодавці оцінили рівень небезпеки Росії

Голос Америки 00:49, сьогодні 149 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – конгресмени від обох партій США та члени комітету безпеки відвідали Україну під час турне, що включало також Францію, Польщу та Естонію. Ціль місії – ознайомлення з фактами агресії Росії, як в кіберпросторі, так і на Сході України.

Також у випуску:

Нові деталі справи ймовірних зв'язків Дональда Трампа з Росією.

Теги: Голос Америки США Дональд Трамп Україна АТО
Джерело: 24 Канал
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