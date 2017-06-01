Голос Америки. Американські законодавці оцінили рівень небезпеки Росії

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – конгресмени від обох партій США та члени комітету безпеки відвідали Україну під час турне, що включало також Францію, Польщу та Естонію. Ціль місії – ознайомлення з фактами агресії Росії, як в кіберпросторі, так і на Сході України.

Також у випуску: Нові деталі справи ймовірних зв'язків Дональда Трампа з Росією.

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