Голос Америки. Армія США буде проводити тренування евакуації американців з Південної Кореї
Голос Америки 22:41, сьогодні 133 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – мова йде про сім'ї 28 тисяч військових, які знаходяться на території країни.
Також у випуску:
Олександр Данилюк розповів про те, як буде мінятись ціна на газ в Україні
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Кремль більше не загроза: британський журналіст назвав головного "ворога" українців18 червня , 11:29
Голос Америки. Google опублікував небезпечні докази проти Росії9 жовтня , 23:39
Голос Америки. Як світ зреагував на приховану погрозу Путіна6 вересня , 00:42
Голос Америки. Вступ України в НАТО. Угоди між США й альянсом6 червня , 23:57