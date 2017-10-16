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ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

Голос Америки. Армія США буде проводити тренування евакуації американців з Південної Кореї

Голос Америки 22:41, сьогодні 133 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – мова йде про сім'ї 28 тисяч військових, які знаходяться на території країни.

Також у випуску:

Олександр Данилюк розповів про те, як буде мінятись ціна на газ в Україні

Теги: Новини України Голос Америки США КНДР
Джерело: 24 Канал
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