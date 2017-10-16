Голос Америки. Армія США буде проводити тренування евакуації американців з Південної Кореї

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – мова йде про сім'ї 28 тисяч військових, які знаходяться на території країни.

Також у випуску: Олександр Данилюк розповів про те, як буде мінятись ціна на газ в Україні

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