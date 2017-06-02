Голос Америки. Чи можуть США залишитися в Паризькій кліматичній угоді де-факто
Голос Америки 23:31, сьогодні 28 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – бізнесмени, мери міст і губернатори штатів хочуть продовжувати досягати цілей Паризької угоди, про вихід з якої напередодні заявив Трамп.
Також у випуску:
Чому Україна є популярною серед волонтерів Корпусу миру
Джерело: 24 Канал
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