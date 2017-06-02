Голос Америки. Чи можуть США залишитися в Паризькій кліматичній угоді де-факто

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – бізнесмени, мери міст і губернатори штатів хочуть продовжувати досягати цілей Паризької угоди, про вихід з якої напередодні заявив Трамп.

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