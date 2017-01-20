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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Чим запам'яталась інавгурація Трампа

Голос Америки 23:06, сьогодні 89 Читать новость на русском
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У свіжому випуску "Голос Америки" – 20 січня 2017 року новим Президентом США став мільярдер Дональд Трамп. Інавгурація Президента – подія, яка детально, до хвилини, спланована, яка коріннями йде до XVIII століття.

Також у випуску:

Що пообіцяв Дональд Трамп американському народу у своїй промові.

Які нові принципи США пропонує Дональд Трамп.

Трамп підписав свій перший президентський указ.

Зіткнення протестуючих з поліцією на урочистостях у Вашингтоні: двоє поліцейських отримали поранення.

Теги: Політика Дональд Трамп США Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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