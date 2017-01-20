Голос Америки. Чим запам'яталась інавгурація Трампа

У свіжому випуску "Голос Америки" – 20 січня 2017 року новим Президентом США став мільярдер Дональд Трамп. Інавгурація Президента – подія, яка детально, до хвилини, спланована, яка коріннями йде до XVIII століття.

Також у випуску: Що пообіцяв Дональд Трамп американському народу у своїй промові. Які нові принципи США пропонує Дональд Трамп. Трамп підписав свій перший президентський указ. Зіткнення протестуючих з поліцією на урочистостях у Вашингтоні: двоє поліцейських отримали поранення.

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