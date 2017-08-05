Голос Америки. До справи Трампа і Росії підключили присяжних
Голос Америки 23:43, 4 серпня 311 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – спецпрокурор Роберт Мюллер, який очолює розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року і підозр у змові членів команди Трампа з Кремлем, скликав велике журі присяжних.
Також у випуску:
США розглядає надання Україні летальної зброї.
Аналітики вважають, що США не хоче провокувати Росію надаючи зброю Україні.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
"Чемодан – вокзал – Росія" та "Горіти тобі в пеклі": як Наталію Королевську зустріли в Маріуполі26 квітня , 22:56
З'явилися моторошні подробиці вбивства випускниці на Тернопільщині30 червня , 06:51
Голос Америки. Виділення летальної зброї для України зі США3 березня , 22:56
Голос Америки. NASA зробило революційне відкриття22 лютого , 23:09
Голос Америки. Вступ України в НАТО. Угоди між США й альянсом6 червня , 23:57