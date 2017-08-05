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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. До справи Трампа і Росії підключили присяжних

Голос Америки 23:43, 4 серпня 311 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – спецпрокурор Роберт Мюллер, який очолює розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року і підозр у змові членів команди Трампа з Кремлем, скликав велике журі присяжних.

Також у випуску:

США розглядає надання Україні летальної зброї.

Аналітики вважають, що США не хоче провокувати Росію надаючи зброю Україні.

Теги: Дональд Трамп Новини Росії Голос Америки США Зброя
Джерело: 24 Канал
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