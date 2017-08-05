Голос Америки. До справи Трампа і Росії підключили присяжних

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – спецпрокурор Роберт Мюллер, який очолює розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року і підозр у змові членів команди Трампа з Кремлем, скликав велике журі присяжних.

Також у випуску: США розглядає надання Україні летальної зброї. Аналітики вважають, що США не хоче провокувати Росію надаючи зброю Україні.

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