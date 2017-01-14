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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Голос Америки. Хто може стати на заваді дружби Трампа та Путіна

Голос Америки 23:43, 13 січня 340 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – чи зможе новообраний президент США Дональд Трамп виконати обіцянку, яку він озвучив під час свої виборчої кампанії – подружитися з Росією. Експерти зазначають, що його дії будуть обмежені Конгресом, бюджетом та надзвичайними подіями, які можуть забрати на себе всю увагу та ресурси. Та на перепоні можуть стати і міністри його власного уряду.

Також у випуску:

В останні дні Барак Обама підбиває підсумки свого президентства та прощається з народом. Та одна подія стала неочікуваною для віце-президента Джо Байдена, який отримав Медаль Свободи.

Останнє офіційне турне Байдена: візит до Києва.

Теги: США Політика Голос Америки Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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