Голос Америки. Хто може стати на заваді дружби Трампа та Путіна

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – чи зможе новообраний президент США Дональд Трамп виконати обіцянку, яку він озвучив під час свої виборчої кампанії – подружитися з Росією. Експерти зазначають, що його дії будуть обмежені Конгресом, бюджетом та надзвичайними подіями, які можуть забрати на себе всю увагу та ресурси. Та на перепоні можуть стати і міністри його власного уряду.

Також у випуску: В останні дні Барак Обама підбиває підсумки свого президентства та прощається з народом. Та одна подія стала неочікуваною для віце-президента Джо Байдена, який отримав Медаль Свободи. Останнє офіційне турне Байдена: візит до Києва.

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