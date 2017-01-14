Голос Америки. Хто може стати на заваді дружби Трампа та Путіна
Голос Америки 23:43, 13 січня 340 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – чи зможе новообраний президент США Дональд Трамп виконати обіцянку, яку він озвучив під час свої виборчої кампанії – подружитися з Росією. Експерти зазначають, що його дії будуть обмежені Конгресом, бюджетом та надзвичайними подіями, які можуть забрати на себе всю увагу та ресурси. Та на перепоні можуть стати і міністри його власного уряду.
Також у випуску:
В останні дні Барак Обама підбиває підсумки свого президентства та прощається з народом. Та одна подія стала неочікуваною для віце-президента Джо Байдена, який отримав Медаль Свободи.
Останнє офіційне турне Байдена: візит до Києва.
Джерело: 24 Канал
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