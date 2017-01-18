Голос Америки. Кандидат в постпреди США при ООН засудила анексію Криму
Голос Америки 22:49, сьогодні 50 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – кандидат на пост постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі вважає Крим українським і готова розглядати нові санкції проти Росії в разі невиконання нею досягнутих раніше зобов'язань.
Також у випуску:
Барак Обама востаннє зустрічається з журналістами у Білому Домі. За два дні до складення повноважень президент США дає фінальну прес-конференцію.
Як служба безпеки США готується до інавгурації Дональда Трампа.
Джерело: 24 Канал
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