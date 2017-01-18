  • укр
  • рус
23:00
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 22:00: Остання прес-конференція Обами. Водій маршрутки помер за кермом
Випуск новин
22:43, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Голос Америки. Кандидат в постпреди США при ООН засудила анексію Криму

Голос Америки 22:49, сьогодні 50 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – кандидат на пост постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі вважає Крим українським і готова розглядати нові санкції проти Росії в разі невиконання нею досягнутих раніше зобов'язань.

Також у випуску:

Барак Обама востаннє зустрічається з журналістами у Білому Домі. За два дні до складення повноважень президент США дає фінальну прес-конференцію.

Як служба безпеки США готується до інавгурації Дональда Трампа.

Теги: Голос Америки США Анексія Криму Санкції
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
сьогодні, 22:33 Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
Ілля Кенігштейн 389
Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
сьогодні, 22:02 Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
774
12 фактів про
сьогодні, 20:01 12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали
Настя Сукач 621
Форум у Давосі: про ризики і головні економічні світові виклики
сьогодні, 19:01 Форум у Давосі: про ризики і головні економічні світові виклики
Інна Жолобович 419
Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
сьогодні, 17:00 Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
Віталій Бала 1373
Московський торговий центр оглушив гімн України
 7 січня , 14:13 45
В Криму жорстоко побили українця через українську символіку
 9 вересня 2016 , 08:36 264
Путін осоромився, продемонструвавши незнання історії Криму
 27 жовтня 2016 , 16:47 9
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США
 4 жовтня 2016 , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву
 1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Експерт заявив про наступальну операцію Росії проти України
 10 серпня 2016 , 23:31
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук