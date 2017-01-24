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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Перший робочий день Трампа у якості президента США

Голос Америки 00:57, сьогодні 86 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми Голос Америки, – Президент Дональд Трамп почав свій перший робочий тиждень із зустрічі з бізнес-лідерами.

Також у випуску:

Заяви Трампа щодо збереження бізнесу у США.

Кого оберуть на найбільш впливові американські посади.

Як в Україні відреагували на інавгураційну промову Трампа.

Теги: США Дональд Трамп Випуск новин Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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