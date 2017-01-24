Голос Америки. Перший робочий день Трампа у якості президента США
Голос Америки 00:57, сьогодні 86 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми Голос Америки, – Президент Дональд Трамп почав свій перший робочий тиждень із зустрічі з бізнес-лідерами.
Також у випуску:
Заяви Трампа щодо збереження бізнесу у США.
Кого оберуть на найбільш впливові американські посади.
Як в Україні відреагували на інавгураційну промову Трампа.
Джерело: 24 Канал
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