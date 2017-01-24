Голос Америки. Перший робочий день Трампа у якості президента США

У свіжому випуску програми Голос Америки, – Президент Дональд Трамп почав свій перший робочий тиждень із зустрічі з бізнес-лідерами.

Також у випуску: Заяви Трампа щодо збереження бізнесу у США. Кого оберуть на найбільш впливові американські посади. Як в Україні відреагували на інавгураційну промову Трампа.

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