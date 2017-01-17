Голос Америки. Порошенко подякував Байдену за його політичну позицію
Голос Америки 00:46, сьогодні 40 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Джозеф Байден відвідав Україну востаннє на посаді віце-президента США.
Також у випуску:
Голова ЦРУ заявив, що Трамп не до кінця розуміє масштаби російської агресії.
Яку роль матимуть права людини в прийнятті рішень адміністрації Дональда Трампа.
Джерело: 24 Канал
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