Голос Америки. Про що Клімкін домовляється в США

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – міністр закордонних справ України Павло Клімкін приймає участь у слуханнях комітету Сенату США з питань асигнації на тему російської політики і наміри щодо окремих європейських країн.

Також у випуску: Що пообіцяв держсекретар США Рекс Тіллерсон Павлу Клімкіну під час особистої зустрічі. На Капітолійському холмі Вашингтону намагаються зробити все можливе, щоб ускладнити зміни політики нової адміністрації Президента США у відношенні Росії через її дії в Україні.

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