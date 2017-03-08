Голос Америки. Про що Клімкін домовляється в США
Голос Америки 23:15, 7 березня 142 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – міністр закордонних справ України Павло Клімкін приймає участь у слуханнях комітету Сенату США з питань асигнації на тему російської політики і наміри щодо окремих європейських країн.
Також у випуску:
Що пообіцяв держсекретар США Рекс Тіллерсон Павлу Клімкіну під час особистої зустрічі.
На Капітолійському холмі Вашингтону намагаються зробити все можливе, щоб ускладнити зміни політики нової адміністрації Президента США у відношенні Росії через її дії в Україні.
Джерело: 24 Канал
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