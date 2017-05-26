Голос Америки. Про що лідери "Великої сімки" говорили на зустрічі в Італії
Голос Америки 22:42, сьогодні 87 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У свіжому випуску програми «Голос Америки» – закінчується перше міжнародне турне Президента США Дональда Трампа. В п’ятницю, 26 травня, він прийняв участь у зустрічі керівників держав "Великої сімки".
Також у випуску:
Як розважалися дружини лідерів G7.
Що порадили молоді на випускних Джо Байден, Опра Уінфрі та Марк Цукерберг.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Нічого святого. Терористи жорстоко закатували українського воїна та зняли все на відео30 грудня 2016 , 20:57 7
Журналіст вказав на важливу деталь кривавої перестрілки під Києвом6 грудня 2016 , 16:24 17
Шокуюча новина з АТО. Матіос заявив про 8 загиблих на фронті30 грудня 2016 , 16:42 59
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Виділення летальної зброї для України зі США3 березня , 22:56
Голос Америки. Директор ФБР зробив сенсаційну заяву16 грудня 2016 , 22:44