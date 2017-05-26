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Голос Америки. Про що лідери "Великої сімки" говорили на зустрічі в Італії

Голос Америки 22:42, сьогодні 87 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми «Голос Америки» – закінчується перше міжнародне турне Президента США Дональда Трампа. В п’ятницю, 26 травня, він прийняв участь у зустрічі керівників держав "Великої сімки".

Також у випуску:

Як розважалися дружини лідерів G7.

Що порадили молоді на випускних Джо Байден, Опра Уінфрі та Марк Цукерберг.

Теги: Голос Америки Політика Дональд Трамп Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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