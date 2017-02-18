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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Голос Америки. Росія змінила ставлення до Трампа

Голос Америки 22:34, 17 лютого 777 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми Голос Америки, – російська преса відчутно змінила тональність висвітлювання діяльність американського президента.

Також у випуску:

Заяви Петра Порошенка на Мюнхенській конференції з безпеки.

Візит прем’єра Японії до США.

Теги: Дональд Трамп Мюнхенська конференція з безпеки Новини Росії Голос Америки Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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