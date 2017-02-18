Голос Америки. Росія змінила ставлення до Трампа
Голос Америки 22:34, 17 лютого 777 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми Голос Америки, – російська преса відчутно змінила тональність висвітлювання діяльність американського президента.
Також у випуску:
Заяви Петра Порошенка на Мюнхенській конференції з безпеки.
Візит прем’єра Японії до США.
Джерело: 24 Канал
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