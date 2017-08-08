Голос Америки. Російсько-грузинська війна. Відпустка Трампа

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 8 серпня виповнилося 9 років із початку російсько-грузинського військового конфлікту. Понад два тижні Дональд Трамп проведе у відпустці в Нью-Джерсі.

Також у випуску: Американські експерти вважають, що росіяни використовують Абхазію як важіль впливу на Грузію. Сексистський скандал всередині компанії Google.

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