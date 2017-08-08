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Голос Америки. Російсько-грузинська війна. Відпустка Трампа

Голос Америки 23:15, сьогодні 14 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 8 серпня виповнилося 9 років із початку російсько-грузинського військового конфлікту. Понад два тижні Дональд Трамп проведе у відпустці в Нью-Джерсі.

Також у випуску:

Американські експерти вважають, що росіяни використовують Абхазію як важіль впливу на Грузію.

Сексистський скандал всередині компанії Google.

Теги: Новини Росії Голос Америки США Грузія Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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