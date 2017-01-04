Голос Америки. Сенат розкритикував Трампа через вихваляння Путіна
Голос Америки 22:41, 3 січня 509 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп потрапив під критику лідера демократичної меншості у Сенаті Чака Шумера через твітер-дипломатію.
Також у випуску:
Представники спецслужб США провели для Дональда Трампа спеціальний брифінг. Одна з тем – втручання хакерів у президентські вибори в США. У Розвідці переконані, що за кібератаками стоїть Кремль.
Чи зможе Дональд Трамп розпочати свою президентську роботу з підтримкою більшості.
Джерело: 24 Канал
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