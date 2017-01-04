Голос Америки. Сенат розкритикував Трампа через вихваляння Путіна

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп потрапив під критику лідера демократичної меншості у Сенаті Чака Шумера через твітер-дипломатію.

Також у випуску:

Представники спецслужб США провели для Дональда Трампа спеціальний брифінг. Одна з тем – втручання хакерів у президентські вибори в США. У Розвідці переконані, що за кібератаками стоїть Кремль.

Чи зможе Дональд Трамп розпочати свою президентську роботу з підтримкою більшості.