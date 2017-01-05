Голос Америки. Сенатор Маккейн призиває дати відсіч Росії за "напад на демократію"
Голос Америки 22:31, сьогодні 144 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в сенатському комітеті збройних сил, який очолює Джон Маккейн, відбулися слухання, присвячені кібернебезпекам, які йдуть від Росії та інших країн на США.
Також у випуску:
Представники спецслужб проведуть спеціальний брифінг для президент США Барака Обами про кібератаки росіян під час виборів у Сполучених Штатах. Завтра такий брифінг проведуть для Дональда Трампа.
Трамп хоче реформувати американську розвідку.
Джерело: 24 Канал
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