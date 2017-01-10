Голос Америки. Справжня мета візиту сенаторів до України
Голос Америки 22:53, сьогодні 241 Читать новость на русском
У випуску програми Голос Америки, – віце-президент Атлантичної ради Деймон Вілсон заявив, що головною метою візиту сенаторів стала демонстрація Москві, що сенат США продовжує підтримувати своїх союзників.
Також у випуску:
США ввели санкції щодо високоповажних росіян за порушення прав людини на основі закону Магнітського.
Сенатори-республіканці оприлюднили закон щодо санкцій проти Росії за втручання у вибори президента США.
Джерело: 24 Канал
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