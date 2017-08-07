Голос Америки. США готові співпрацювати з Росією

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – США можуть співпрацювати з Росією у стратегічних питаннях, у тому числі щодо розв'язання ситуації в Україні – Держсекретар США

Також у випуску: Погрози КНДР на адресу США.

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