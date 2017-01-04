Голос Америки. США хочуть детально розслідувати сліди російського хакерського втручання

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в США планують створити позапартійну та незалежну комісію, яка б уважно розслідувала спроби російських хакерів вплинути на хід останніх президентських виборів.

Також у випуску: Трамп і Джуліан Ассанж знайшли спільні точки зору. Які відеоролики стали найбільш вірусними у 2016 році.

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