Голос Америки. США хочуть детально розслідувати сліди російського хакерського втручання
Голос Америки 22:36, сьогодні 119 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в США планують створити позапартійну та незалежну комісію, яка б уважно розслідувала спроби російських хакерів вплинути на хід останніх президентських виборів.
Також у випуску:
Трамп і Джуліан Ассанж знайшли спільні точки зору.
Які відеоролики стали найбільш вірусними у 2016 році.
Джерело: 24 Канал
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