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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Голос Америки. США хочуть детально розслідувати сліди російського хакерського втручання

Голос Америки 22:36, сьогодні 119 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в США планують створити позапартійну та незалежну комісію, яка б уважно розслідувала спроби російських хакерів вплинути на хід останніх президентських виборів.

Також у випуску:

Трамп і Джуліан Ассанж знайшли спільні точки зору.

Які відеоролики стали найбільш вірусними у 2016 році.

Теги: США Дональд Трамп Голос Америки хакери Курйози Інтернет
Джерело: 24 Канал
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