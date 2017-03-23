Голос Америки. США визнали амбіції Кремля чи не найбільшим викликом сучасності
Голос Америки 00:39, сьогодні 34 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – цю думку висловили американські генерали й запевнили, що співпраця з НАТО лишається для них в пріоритеті.
Також у випуску:
В США пройшли слухання, присвячені бюджету військової галузі.
В Росії слід очікувати збільшення військових конфліктів, особливо на пострадянському просторі.
Джерело: 24 Канал
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